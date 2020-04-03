شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: 293 عائدا من واشنطن و13 رضيعا يقضون الحجر الصحى بمرسى علم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت صباح اليوم احد الفنادق المطلة علي البحر بمدينة مرسي علم السياحية بالتنسيق وتحت إشراف غرفة المنشات الفندقية، وفدا من 293 شخصا و13 رضيعا من المصريين العائدين من مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يومًا.

و خلال اليومين القادمين سوف يستقبل فندق اخر بالمدينة وفد اخر من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية ان الغرفة أشرفت بنفسها علي عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال و تسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة و الجو المشمس الدافئ علي شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

وأكد فوزي علي ان الوفود العائدة قد خضعت للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسي علم من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة و السكان و الطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى انه تم تطهير و تعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها علي كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية و الوقاية و صحة و سلامة الغذاء وفقا لمعاير منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى انه تم الكشف علي العائدين مرة اخري فور وصولهم الفنادق من قبل الأطباء المقيمين بها و تقديم لهم وجبه الإفطار.

وكانت أكدت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا .

وأشارت المصادر أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر الجمعة ، والإشراف علي إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمنى إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما.

وصرحت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدنى مساء أمس الخميس، أنه تقرر تحويل وصول رحلة العالقين المصريين القادمة من واشنطن، والتى تصل فجر اليوم الجمعة للهبوط بمطار مرسى علم الدولى بدلا من مطار القاهرة الدولى، وإنهاء إجراءات وصولهم هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحى لهم لمدة 14 يوما .

















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