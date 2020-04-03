شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» تفرّق تجمعات المواطنين.. والمحافظ: «مفيش كورنيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، حملة مكبرة لتفريق تجمعات المواطنين على الكورنيش.

كانت المحافظة أغلقت جميع شواطئ الإسكندرية، الأسبوع الماضي، والبالغ عددها 61 شاطئا، فضلا عن إغلاق المتنزهات والحدائق العامة أبرزها «المعمورة، المنتزه، الحيوان، النزهة، أنطونيادس، الشلالات، قلعة قايتباي». وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كرونا المستجد.

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وتوافد المواطنين من العائلات والشباب في تجمعات للجلوس والتنزه على أسوار وممشى كورنيش في مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لن يسمح بأي تجمعات على كورنيش الإسكندرية والسير عليه سيكون فرادا، قائلا: «مفيش كورنيش.. سنتعامل مع أي تجمعات بحزم وصرامة».

وأضاف المحافظ أنه سيجرى شن حملات يومية لمنع التجمعات على الكورنيش بعد غلق كافة الشواطئ، حرصا على سلامة المواطنين، مطالبا المواطنين بالتعاون والالتزام.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ناشدت أمس كافة المواطنين خاصةً بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط بالالتزام بالعزل الذاتي وعدم المخالطة ما يساهم في تقليل عدد الإصابات بكورونا.

تفرق تجمعات المواطنين على كورنيش الإسكندرية

تفرق تجمعات المواطنين على كورنيش الإسكندرية

تفرق تجمعات المواطنين على كورنيش الإسكندرية