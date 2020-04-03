شكرا لقرائتكم خبر عن هل يطبق حظر التجوال على المصانع؟.. «التجارة والصناعة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة اتخذت قرارات استثنائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعدم تطبيق إجراءات الحظر على قطاعي الصناعات الغذائية، المستلزمات الطبية حتى لا تتأثر العملية الإنتاجية لديهم، وذلك بعد وصول طلبات من المصانع المختلفة بالسماح لها بالعمل بورديات عمل إضافية خلال فترة الحظر.

وعن إجراءات الوقاية في المصانع ضد فيروس كورونا، قالت الوزيرة في إتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، إنه في حال اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في المصانع يتم اتباع الإجراءات اللازمة للعاملين سواء من تعقيم المصانع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وتابعت أنه يتم حاليا تصنيع أجهزة التنفس من خلال تشكيل مجموعات عمل مشتركة من وزارات التجارة والصناعة، الصحة، الإنتاج الحربى، اتحاد الصناعات، والهيئة العربية للتصنيع لدراسة الموافقة وإمكانية التصنيع.