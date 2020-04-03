شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «السياحة العالمية» يدعو الشركات للحفاظ على العمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية القطاع السياحي حول العالم، إلى الاحتفاظ بالعمالة، مشيرا إلى أن الفنادق والشركات من الممكن تستغل الوقت الحالي في تدريب العمالة وفي إعادة ترتيب العمل والتدريب والصيانة وإعداد البرامج السياحية، مؤكدا أن أصحاب الفنادق والشركات ليس من مصلحتهم التخلي عن العمالة أو تسريحها.

وأضاف المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية لـ«المصري اليوم» أنه في حال انتهاء أزمة كورونا، قطاعي السياحة والسفر في حاجة إلى فترة تتراوح ما بين 3-6 شهور لاستئناف العمل من جديد، مشيرا إلى انه في حال توقف انتشار كورونا خلال يونيو المقبل يمكن أن تبدأ الحركة خلال أكتوبر المقبل، لكن علينا أن نتوقع أن الحركة الوافد آنذاك سوف تتراجع بنسبة تتراوح بين 50-60 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الطيران العارض مع استئناف العمل لأنها ستكون متعطش للحركة إلى جانب حجم طلب آنذاك مقابل المعروض، وهو ما يجعل شركات الطيران العارض تقبل بتقليل الأسعار.

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وتوقع «البطوطي» أن تتعافي السياحة الشاطئية التي تقوم على الفنادق والمنتجعات بشكل أسرع من نظيرتها الثقافية والبيئية وسياحة المناسبات، وسياحة رجال الأعمال نظرا لأن بيعها عبر الأون لاين أسرع.

وعلي صعيد متصل أن عواقب أزمة ڤيروس ( كوڤيد 19) -كورونا- العالمية ستكون وخيمة على صناعة السياحة العربية وأشار البيان إلى أن هبوطا متوقعا لإيرادات السياحة العربية سيتجاوز 50% من إجمالي الناتج في الدول التي تعتمد على السياحة كرافد أساسي للدخل الوطني -وشدد البيان الذي صدر عن المكتب التنفيذي في العاصمة الإماراتية أبوظبي على أهمية تضافر جهود القائمين على صناعة السياحة في الوطن العربي مع منظمة الصحة العالمية وصناع القرار من أجل تجاوز تلك الفترة العصيبة والعمل على إنقاذ القطاع الذي يخلق 319 مليون فرصة عمل على مستوى العالم نصيب الوطن العربي منها يصل إلى أربعة ملايين يستفيدون من قطاع السياحة والمهن المصاحبة والمساندة والتي يصل عددها إلى ما يزيد عن 32مهنة تزدهر جميعها بانتعاش السياحة.

وحذر البيان أصحاب الفنادق وشركات السياحة من إغلاق تلك المنشآت وتسريح العمالة المؤهلة والمدربة جراء تلك الأزمة الغير مسبوقة والتي وصفتها منظمة السياحة العالمية بأنها تهدد القطاعات السياحية كافة وستؤدي إلى تراجع كبير في أعداد السائحين بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف دول العالم.

وأوضح حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي أن قطاعي السياحة العربية والطيران يعدان من أهم موارد الدخل للعديد من البلدان العربية، ويتربعان على عرش القطاعات الاقتصادية المتضررة بشدة من تفشي فيروس كورونا حول العالم.

مشيرا إلى أن قطاع السياحة الأكثر تضررًا مقارنة بقطاع الطيران، حيث يستمر الشحن الجوي وبعض رحلات السفر المدنية، ويحذر المناعي من فكرة الاستغناء عن العمالة بسبب الأزمة وخاصة العمالة المدربة من ذوي الخبرة والكفاءة لأنهم العمود الفقري لإدارة صناعة السياحة والذي يعد أهم عناصر استمرارها حال عودتها مجددا.