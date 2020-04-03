شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية تحرر 9 محاضر بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، برئاسة المهندس هشام عابدين، بحملة تموينية مفاجئة بالتعاون مع مباحث التموين على المحلات التجارية والأسواق بالرحمانية.

وتمكنت الحملة من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 235 عبوة شيكولاتة جوز هند و52 عبوة معجنات و32 عبوة بطاطس مقلية «شيبسي»، و39 عبوة كيك ومعجنات جاهزة، وضبط 6708 عبوة شاى وزن 250 و80 جرامًا منتهية الصلاحية، وحررت الحملة 9 محاضر جنح أمن دولة بسلع مجهولة المصدر وعدم وجود تاريخ إنتاج وعدم إعلان عن أسعار.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة جودة السلع المعروضة للمواطنين لضبط المخالفين ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من توافر السلع والمنتجات بالأسعار والمواصفات الصحية المقررة.