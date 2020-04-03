شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: تسيير لجان للتفتيش على المساجد والتأكد من «آذان النوازل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت غرفة عمليات مديرية اوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، غرف عمليات الإدارات الفرعية بضرورة تكثيف المرور اليوم الجمعة على المساجد والزوايا بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط- بالمساجد دون الزوايا- بصيغة النوازل مع زيادة لفظ (ظهرًا) عقب قول المؤذن «صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم».

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ووجه خشبة مديرى الإدارات الفرعية والمفتشين بتوزيع الأئمة على المناطق كل في إدارته لمتابعة المساجد الواقعة في منطقته وذلك بإشراف مفتشي المناطق.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة رفع تقارير يومية للمديرية بالحالة العامة للمساجد والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في أي مسجد أو زاوية.

وأكد أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة لتعليمات الوزارة وستتصدى بكل حزم للمخالفين.