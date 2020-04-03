شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين»: فدان البطاطس يخسر 10 آلاف جنيه بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن مصر صدرت عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا نحو 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل البطاطس المركز الثانى في الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح، إلا أن الإجراءات والتدابير المشددة التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا أربكت الأسواق الزراعية العالمية، وقلصت عمليات الاستيراد والتصدير ما زاد من المعروض من البطاطس في السوق المحلية، وبالتالي تهاوت أسعارها.

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وأضاف «أبوصدام» أن الأسعار الحالية أقل من تكلفة الزراعة حيث إن إنتاج وزراعة كيلو البطاطس في المتوسط نحو 2.5 جنيه، وينتج الفدان في المتوسط 20 طنا، ويباع الكيلو حاليا في الحقل بـ2 جنيه بما يعني أن الفدان الواحد يخسر نحو عشرة آلاف جنيه تقريبا.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه كلما طالت مدة تفشي هذا الوباء واتسع مداه دون السيطرة عليه أو اكتشاف أدوية وأمصال للشفاء منه والحد من أضراره

كلما ارتبكت الأسواق وزادت الخسائر وتخبطت الأسعار ما بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى طبقا لوفرة المنتجات الزراعية محليا أو قلتها ومدي إمكانية التصدير والاستيراد.

وأضاف «أبوصدام» أن من بين المنتجات الزراعية المصرية المتوقع تأثرها الشديد بالانخفاض هي الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفراولة لوفرة الإنتاج المحلي واعتماد تسويقها على التصدير، فيما يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والطماطم لانخفاض الإنتاج المحلي أحيانا والاعتماد على الاستيراد في أحيان أخرى، واستيراد مستلزمات الإنتاج من أعلاف وتقاوي في الغالب والتأثر المؤكد بارتفاع وانخفاض أسعار المنتجات الأخرى.