شكرا لقرائتكم خبر عن «عضو الأطباء»: رفع مكافأة أطباء الامتياز خطوة جيدة.. ونطالب بزيادة بدل العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار زيادة مكافأة أطباء الامتياز الذي صدر مؤخرًا خطوة جيدة تضاف إلى الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة للتحسين من أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الطبي.

وأضاف «عبدالحي» أن القرار جاء تنفيذا للمادة 2 بتعديلات قانون ممارسة المهنة، والتي نشرت في الجريدة الرسمية في سبتمبر الماضي، الخاصة بالدراسة في كليات الطب حيث تم تعديل الدراسة لتكون 5 سنوات دراسة وعامين امتياز، بدلا من 6 سنوات دارسة وسنة امتياز، وبدأ تطبيقه من بداية العام فيما عدا هذا الجزء الخاص بالمكافأة، والذي نص على أن تكون المكافأة 80 % من راتب الطبيب المقيم.

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وتابع: «كان من الممكن تأخير تنفيذ هذا الجزء لحين انتهاء الدفعة الجديدة من فترة الخمس سنوات دراسة، وتطبيقه عليهم، فتطبيقه الأن هو خطوة إيجابية، تضاف إلى زيادة بدل المهن الطبية، لكننا نطالب بإصدار قانون برفع بدل العدوي، واعتبار الأطباء وأعضاء الطاقم الطبي المتوفين نتيجة إصابتهم بـ«كورونا» شهداء ويعاملوا معاملة شهداء الجيش والشرطة».

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق النقابة، أن القرار جاء تنفيذا لتعديلات قانون مزاولة المهنة والذي تضمن تعديل سنوات الدراسة والامتياز بكليات الطب، وأن يحصل طبيب الامتياز على 80% من راتب الطبيب المقيم، ويجري تنفيذه على الأطباء الذين بدأوا امتيازهم بداية مارس.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء، وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، بدلاً من ٤٠٠ جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.