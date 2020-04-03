شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف محافظ الجيزة ونقيب الزبالين بحل مشكلة القمامة والخنازير بمنطقة الزرايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وشحاتة المقدس نقيب الزبالين، بسرعة حل المشكلة التي تناولتها عدد من وسائل الإعلام المقرؤة والمواقع الإلكترونية، وما تلقته الوزارة من شكاوى من أهالى منطقة الزرايب بقرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

كما تلقت الوزارة شكوي بعض أعضاء مجلس النواب بالجيزة حول وجود كميات كبيرة من القمامة والمخلفات بالمنطقة وتربية للخنازير نظراً لوجود أعمال فرز للمخلفات لعدد من جامعى القمامة التي يتم تجميعها من أحياء كثيرة بالمحافظة، ما ترتب على ذلك وجود تراكمات كبيرة من القمامة والمخلفات والروائح الكريهة.

وأكد الوزير أن تلك المنطقة تعد من المناطق غير المخططة والتى سيتم خلال الفترة الجارية تطويرها وتحسين مستوى النظافة بها في إطار خطة الدولة واهتمامها بتطوير المناطق العشوائية بكافة المحافظات، مشيرا إلى أنه الحكومة تسعى عبر وزارتها المعنية لإيجاد حلول مستدامة وسريعة لكافة المناطق العشوائية وغير المخططة، خاصة التي يتم فيها تجميع للقمامة والمخلفات بمحافظات القاهرة الكبري.

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وتابع شعراوي، أنه تم الإتفاق على منع دخول سيارات القمامة إلى منطقة البراجيل خلال الفترة الحالية وتخصيص منطقة بديلة في مقلب شبرامنت العمومى ليتمكن جامعى القمامة بمنطقة البراجيل من فرز المخلفات الصلبة التي يتم تجميعها بأحياء الجيزة المختلفة وممارسة عملهم.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المحافظة وهيئة النظافة والتجميل، تقوم بجهود متواصلة خلال الأيام الجارية بالتعاون مع شحاتة المقدس نقيب الزبالين لإزالة تراكمات القمامة الموجودة بالمنطقة، كما يقوم إبراهيم ناجى الشهابى نائب المحافظ بمتابعة الموقف بصورة دورية لرفع المخلفات.

وأضاف شعراوى أن المحافظة قامت بتخصيص مساحة من الأرض في منطقة البراجيل لهيئة النظافة والتجميل بالجيزة لإنشاء محطة مناولة جديدة بها لحل المشكلة في مدينة أوسيم والقرى التابعة لها بصورة نهائية والحفاظ على حياة المواطنين من السكان، وسيتم مراعاة كافة المعايير والإشتراكات البيئية والصحية في هذه المحطة وأن تكون ذات شكل حضارى وآمنة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بتعاون جامعي القمامة في تلك المنطقة والمشاركة في رفع تراكمات القمامة التي كانت موجودة، لافتاً إلى ان اهالى المنطقة حرصوا أيضًا على التعاون في إزالة التراكمات وتم التأكيد عليهم بالتعامل اليومي لمنع التراكمات مرة أخرى في المنطقة وصولا إلى الحلول المستدامة للمناطق العشوائية لجامعى القمامة وإدراجهم في المنظومة الجديدة كمشروعات صغيرة ومتوسطة.