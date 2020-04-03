شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثاني.. «أوقاف المنيا» تتابع تنفيذ قرار تعليق صلاة الجمعة بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية أوقاف المنيا، للأسبوع الثاني على التوالي، إجراءاتها المشددة لتعليق صلاة الجمعة بالمساجد والاكتفاء بصلاة الظهر بالمنازل، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ سلامة محمود عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن قيادة وفرق المديرية تقوم بالمرور على المساجد للتأكد من الالتزام بالتعليمات، وعدم إقامة صلاة الجمعة بالمساجد حفاظاً على أرواح العباد، والتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة، مؤكدا اتخاذ إجراءات مشددة للالتزام بعدم الصلاة بالمساجد خلال فترة التوقف.