شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مكاريوس: استمرار تعليق المجمع المقدس للصلوات بالكنائس للحفاظ على الأرواح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحزن على أوساط الأقباط، بعد قرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس، استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام المقدس، والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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وقال الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، إن الاجتماعات الروحية ما تزال معلقة، مؤكدًا أنه لا شك أن هذه الحزمة من القرارات تؤلم قداسة البابا، ولكن قداسته- من واقع مسؤوليته نحو الكنيسة والوطن- مضطر إلى ذلك للحفاظ على أرواح الناس وهم الأهم، فإن الكنائس والطقوس والإكليروس، جميعهم يُقامون لخدمة الإنسان، حتى الشريعة نفسها أُعطِيت لأجل الإنسان، وهو ما عبّر عنه السيد المسيح قائلًا: «إنما السبت جُعِل لأجل الانسان ..».

وقال في بيان عبر الصفحة الرسمية لمطرانية المنيا:«في هذه الأيام نتذكر المسبيين، والمحبوسين، والمتغرّبين، والذين لا كنائس لديهم، نتذكر الأوقات التي أُغلِقت فيها الكنائس، نتذكر الآباء الكهنة الذين كانوا يمرّون بين منازل الناس لعدم وجود دور عبادة آنئذ، نتذكر الذين في الحروب على الجبهات، نتذكر المُقعَدين الذين لا قِبَل لهم بالذهاب إلى الكنيسة، نتذكر الأيام التي كنا فيها نتكاسل عن الذهاب إلى الكنيسة، إنها تشبه إلى حدٍّ ما شخصًا اُضطُرّت أمه إلى السفر، فعانى كثيرًا في غيابها، وهي التي لم تقصد التخلّي عنه، ولكنه عرف قدرها في غيابها، وأهمية وجودها في حياته، إننا مبهورون وفخورون بمحبتكم للكنيسة، وبأن اهتمامكم الأول الآن ليس بالعيد، وإنما بالاحتفال بآلام السيد المسيح».

وأضاف: «نحن نقول له: ها نحن يا رب نمزق قلوبنا لا ثيابنا، ونعبدك من القلب الذي سنجعله هيكلًا لك، وسنجعل من بيوتنا كنائس من جديد، وسيعود الأب ليتخذ دور كاهن الأسرة، يقودها في العبادة والقراءة والتقوى».