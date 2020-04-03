شكرا لقرائتكم خبر عن «الجميع في الحجر الإجباري 14 يومًا».. عزل «أبوربيع» بسبب كورونا في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بفرض كردون أمني وعزل صحي لعزبة أبوربيع، التابعة للوحدة المحلية للسبع آبار الشرقية بمركز أبوصوير، بعد اكتشاف إصابة سيدة تبلغ من العمر 36 عامًا ربة منزل، وزوجها عامل بأحد المطاعم الشهيرة بالإسماعيلية، بكورونا، ونقلهم إلى مستشفى الحجر الصحي بأبوخليفة بالقنطرة غرب.

وجاء قرار المحافظ عقب قيام إدارة الترصد والتقصي بمديرية الصحة بالإسماعيلية بالحصول على عينات للمخالطين للزوج ووزجته بالمنطقة وبينهم أبنائهم ثلاثة أطفال أكدت العينات عدم إصابتهم بالفيروس.

وقامت قوات الشرطة، بقيادة العميد غزالى محمد، مأمور مركز أبوصوير، يرافقه السيد النخيلى، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعلاء محسن رئيس القرية، وعبدالله الصياد سكرتير القرية، ومديرة الإدارة الصحية بأبوصوير، بفرض الكردون الأمني والصحي حول المنطقة التي تضم نحو 50 أسرة.

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كما وصلت إلى القرية سيارة تابعة للمحافظة تحمل نحو ألف رغيف خبز تم توزيعها على المواطنين بالمنطقة، وقالت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة إنه جارى إعداد كراتين مواد غذائية لجميع الأسر تكفيهم مدة العزل الإجبارى وتصل إلى 14 يوما بتكليف من المحافظ، وأن تلك العبوات تصل خلال ساعات وتشكيل إدارة متابعة للمنطقة.

من جهته، أشار السيد النخيلى، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، إلى أن «جميع العاملين بالمنطقة الذين يعملون في قطاع خاص أو حكومي سيتم عمل إخطار رسمى مختوم بخاتم شعارالجمهورية إلى جهات عملهم يؤكد خضوعهم للعزل الصحي الإجباري لمده 14 يومًا حتى لا يتعرض لأي مشاكل قانونية في عمله»، مؤكدا أن «هناك تفهم كبير من المواطنين».

وتواصلت عمليات تعقيم المنطقة والمناطق المجاورة لها والطريق الرئيسي المؤدى لها يوميا. فيما أكد مصدر بمديرية الصحة أنه تم تشميع المطعم الذي كان يعمل به الزوج المصاب، وتبين أن المطعم مغلق منذ بداية الحظر مما يقلل فرص نقل العدوى، بينما تم إخطار جميع العاملين بالمطعم بالبقاء في منازلهم والعزل الذاتى لمدة 14يوما مع الإبلاغ الفورى في حالة ظهور أي أعراض.

وكشف مصدر مسؤول بالمحافظة أن «العدوى انتقلت من خلال أحد العزاءات التي شارك فيها الزوج وزوجته، وكان بين الحضور أحد العائدين من الخارج».