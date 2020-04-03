شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تشكل 5 لجان للمرور على المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة أوقاف الأقصر، عن تشكيل 5 لجان للمرور على المساجد والتأكد على تنفيذ قرار الوزارة بالغلق وعدم إقامة صلاة الجمعة والجماعات، وتجرى مواصلة الحملات والجولات للتأكد من تطبيق القرار داخل كل مساجد المدن والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتشاره بين الأهالي.

بالاضافة إلى تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل في مجال اختصاصه لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، والمرور على المساجد كل في نطاق اختصاصه، وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزاره بشان غلق المساجد عن الجمعة، وصلاة الجماعات وذلك حفاظا على المجتمع والوطن ومعالجة أوجه القصور بها إن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ اللازم قانونا.