شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارين وصلا وقت الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الجمعة، وصول ركاب قطارين سكة حديد وصلا خلال توقيت الحظر مساء أمس الخميس، نتيجة أعمال التجديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد، ولوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يومًا، التي تتيح للركاب الحجز المسبق، وكان معمول بها قبل صدور قرار الحظر وهما قطار رقم 987 القادم من الأقصر الساعة 19.10 مساء، وقطار 983 القادم من أسوان الساعة 23.30 مساء.

وجرى نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبر جيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وتناشد وزارة النقل السادة الركاب بالالتزام بمواعيد الحظر وبمحطات الوصول المقررة، حيث تلتزم هيئة السكك الحديدية بتنفيذ جداول التشغيل المؤقتة والمعلنة.