شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: توعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا بمواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم حاليا من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بمحافظات "كفر الشيخ، أسيوط، قنا، الغربية"، بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات، حول طرق الوقاية والسلامة والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة فى بيئة العمل من مدافن صحية ومقالب ومحطات وسيطة، وعلاقة إدارة المخلفات بانتشار فيروس كرونا.

وأضافت، فى بيان، أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"واتس آب"، فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات، وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة، ونشر ملصقات التوعية بطرق الحد من انتشار الأمراض.

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وأشارت إلى أن تلك البرامج تهدف لتوعية العاملين بالمخلفات بأهمية استخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات، من كمامات ونظارات حماية وقفازات، وأهمية النظافة العامة وتأثيرتها البيئية والصحية فى الحد من انتشار المرض.

كانت قد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطة الوزارة للمشاركة فى مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها: وزارات الصحة والتنمية المحلية والاتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وأكدت أنه بالتوازى مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة فى الحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، سيتم تكثيف الجهود فى عدد من المحاور لمواجهة الحالة الطارئة التى تواجهها البلاد فى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، وتتضمن هذه المحاور خفض نسب تلوث الهواء، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية، وتوعية المواطنين بالسلوكيات البيئية السليمة التى تساعد فى الحفاظ على سلامتهم.