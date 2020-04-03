شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن التدخين.. 7نصائح هامة لمواجهة فيروس كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد محمود مقبل، أمين مساعد نقابة أطباء القاهرة، إن نسب الإصابة البسيطة أو المتوسطة بفيروس كورونا حوالى 80%، والحالات الشديدة حوالي 15% و نسبة الحالات التي قد تصل للوفاة أقل من 5%، مشيرا إلى أن تلك الأرقام تقريبية وتختلف من دولة لأخرى، لافتا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة غير المنضبطين على العلاج المخصص لهم، فى حالة تعرضهم لكورونا من الممكن أن يصابوا بأعراض شديدة، والتى قد تصل إلى الوفاة.

وحدد مقبل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، 7 نصائح هامة، لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا، تضمنت:

1- على مرضي السكر ضبط أنواع الأكل الخاصة بهم، وانتظام مواعيده، وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة بسبب الجلوس فى المنزل.

2- على مرضي السكر خاصة ممن يعالجون منذ سنوات، بعدة أدوية، كالأنسولين مثلا، أن يشتروا جهاز سكر، ويتعلموا مراقبة سكرهم بالقياس المنزلي، للحفاظ على معدلات السكر المثالية.

3- السكر المرتفع بالدم يقلل المناعة، وفى حال الإصابة بالفيروس، يجعل ذلك تأيره على الرئة أعلى مما لو كان السكرك منضبط.

Advertisements

4- لابد من الانتظام على الأدوية، سواء أدوية الضغط أو السكر أو القلب، ووفر كمية كافية من العلاج في المنزل، لا تنتظر حتى ينتهى العلاج لتشترى غيره.

5- مرضي الضغط والقلب لابد من الانتظام على العلاج، وتناول أطعمة بملح ودهون قليلة، أى الالتزام بالأكل الصحى.

6- شرب المياه، أمر فى غاية الأهمية، حيث أن شرب المياه يضبط الضغط، ويحمي الكلي، ويحمي الجسم من الجفاف، والأهم من ذلك أن شرب المياه سيحسن أداء الجسم ضد فيروس كورونا، وأي فيروس، على أن يتم تناولها بمعدلات لا تقل عن لتر ونصف في اليوم، أى من إلى 8 أكواب ماء كبيرة، على الأقل.

7- الامتناع من التدخين تماما، حيث يؤهل التدخين الرئة للموت بفيروس كورونا فى حال الإصابة به، أو الموت بجلطة قلب أو سدة رئوية وفشل تنفسى، فى حالة عدم الإصابة بكورونا.