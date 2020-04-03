شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تشديد الإجراءات لفحص الماشية واللحوم المستورة بالمحاجر استعداد لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف لجان استيراد الماشية الحية واللحوم من الخارج، وتشديد الفحص بالمحاجر الحدودية استعدادا لاستقبال شحنات جديدة لشهر رمضان.

وقال الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، فى تصريحات ”الخليج 365”، إنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة فى بلد المنشأ والفحص على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة، مضيفا أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطرى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

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وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية، وفقا للاشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن حيث تشرف اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها فى بلد المنشأ، مؤكدا أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

فيما كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لجميع مديريات الطب البيطرى استعداد لشهر رمضان الكريم بتشديد الرقابة البيطرية على الأسواق، ورفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل شهر رمضان وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ،أن المحاجر البيطرية فى حالة طوارئ تابعا لاستقبال شحنات جديدة من عجول الذبيح الفورى واللحوم الحمراء استعداد لرمضان، تخضع لجميع الاجراءات البيطرية المعتادة وتشديد الفحص بالمحاجر والمنافذ"، حيث تقوم اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" بمتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، وخالية من الأوبئة والأمراض ، موضحة أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية.