ضبط 260 ألف قطعة مستلزمات طبية خلال حملات تموينية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1069 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة الاخيرة ، و أبرزها :ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق لحيازته 49440 عبوة سلع غذائية "أجبان، مشروبات سريعة التحضير، لحوم باردة" معبأة داخل عبوات مدون عليها "أسماء علامات تجارية متنوعة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" غير معلن عن أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور لحيازته (8,460 طن "ثمار فاكهة") مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وكذا إنتاج (3500) عبوة عصائر "منتج نهائي".

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كما ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب شرق لحيازته (255160) عبوة وقطعة مستلزمات طبية "جوانتى طبي، كمامة، كحول إثيلى") لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وفي ذات السياق ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (15200) قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى طبى"بقصد إحتكارها لرفع سعرها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.