محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة. كانت وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط ٤ عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" حال ترددهم على دائرة المركز وبحوزتهم (٥٥٠٠ قرص كبتاجون مخدر- كمية من مخدر الحشيش وزنت ٢٥٠ جرام- مبلغ مالى- 6 هواتف محمولة). وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الترويج للمواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ "حشيش وكبتاجون".. مكتب المكافحة يُسقط 4 تجار مخدرات في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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