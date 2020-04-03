حجم تعاملاتهم 6 ملايين جنيه.. القبض على 4 تجار عُملة بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 أشخاص بعدد من المحافظات لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب محل موبايلات، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، سبق اتهامه والحكم عليه في 17 قضية "اتجار في النقد، أموال عامة، خيانة أمانة، تبديد، شيك، سرقة تيار كهربائي، بناء بدون ترخيص")، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي متخذاً من محل لتجارة الخردوات المحلية والمستوردة وبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة العطارين وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم ومقابلة عملائه من راغبي التعامل في النقد الأجنبي الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المذكور حال قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي وبحوزته (3,100 جنيه مصري-800 دولار أمريكي).

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كما تمكنت الإدارة من ضبط (صراف بإحدى شركات تصنيع وسائل النقل، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته (70,000 دولار أمريكي، 156,500 جنيه مصري، هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوي العديد من الرسائل الدالة على نشاطه المؤثم.

وفى سياقٍ متصل تمكن فرع الإدارة بشمال الصعيد من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز العدوة بالمنيا) لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة - متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية- بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتهريبها لداخل البلاد من خلال السائقين القادمين للبلاد واستبدال تلك المبالغ بما يعادلها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (6,000,000) ستة ملايين جنيه مصري.

بمواجهتهم إعترفوا بأنشطتهم الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع وباشرت النيابة التحقيق.