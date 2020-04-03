محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أغلق ضباط شرطة المرافق وقسم شرطة وحي الوراق مقهى بالشمع ومصادرة محتوياته؛ لعدم التزام مالكه بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء. معلومات وردت بوجود مقهى لا يغلق أبوابه بعد ساعات الحظر بشارع أحمد الخضري متفرع من شارع جامع الفتح (السوق) في وراق الحضر. تم توجيه حمله ليلية في وجود هاني السيسي نائب رئيس الحي، وبمداهمة المقهى تبين أنه مكتظ برواده ويتناولون الشيشة. تم التحفظ على "الشيش" ومصادرتها وتشميع المقهى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "الباب مقفول وبيشريوا شيشة".. مأمورية تداهم مقهى مخالفًا بالوراق (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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