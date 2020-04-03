"التموين": مد صرف سلع نقاط الخبز لنهاية الشهر منعًا للزحام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تقريراً منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها ،وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وصرفها لهم منذ الصباح الباكر ،ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم ، أن كافة محال البقالة التموينية، وفروع مشروع جمعيتي انتظمت فى العمل منذ الصباح الباكر لإستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر ابريل والتي تمتد حتى نهاية الشهر.

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و قررت وزارة التموين مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضاً منعاً للتكدس او الزحام أمام المنافذ.

من جانبه ، شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام كافة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات، على ضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.

وأضاف أن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.