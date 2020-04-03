وصلوا أثناء الحظر.. وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارين إلى ميادين القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وصول ركاب قطارين سكة حديد وصلا خلال توقيت الحظر مساء أمس الخميس؛ نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد.

وقال بيان لوزارة النقل، الجمعة، إن ذلك نظرا لوجود ركاب قاموا بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوما، التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر وهما قطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 19.10 مساء، وقطار 983 القادم من أسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساءً.

وأشار البيان إلى نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وناشدت وزارة النقل الركاب بالالتزام بمواعيد الحظر وبمحطات الوصول المقررة حيث تلتزم هيئة السكك الحديدية بتنفيذ جداول التشغيل المؤقتة والمعلنة.