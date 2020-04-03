الزراعة: تأثير أزمة كورونا على الصادرات الزراعية لا يتجاوز 15%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جميع قطاعات وزارة الزراعة الحيوية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الغذاء للمواطنين خلال هذه الأزمة التي يشهدها العالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف وزير الزراعة - في بيان اليوم الجمعة- "إن من هذه القطاعات الحجر الزراعي المصري الذي يسابق الزمن ويعمل على مدار الساعة من أجل سرعة إنهاء إجراءات تصدير السلع الزراعية لتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، وأيضا تسهيل إجراءات استيراد المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة للمواطنين".

وأضاف أنه يتم تصدير الفائض من السلع الزراعية التي نحقق منها الاكتفاء الذاتي واحتياجات السوق المحلي، فمسئولية وزارة الزراعة هي إنتاج غذاء المواطن المصري أولا ثم تصدير الفائض عن احتياجاته للخارج لدعم الاقتصاد الوطني.

وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بانتظام العاملين بالحجر الزراعي في عملهم، وكذلك جميع مفتشي الحجر والذي يزيد عددهم عن 500 مفتش منتشرين في جميع الموانئ والمنافذ والمطارات، وأيضا في جميع محطات فرز وتعبئة السلع الزراعية على مستوى الجمهورية.

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وقال العطار "إن تأثير أزمة كورونا الحالية على الصادرات الزراعية المصرية ضعيف ولا يتجاوز نسبة 15%، بل على العكس المنتجات الزراعية المصرية قامت بغزو أسواق جديدة وحلت محل سلع بعض الدول التي تأثرت بالأزمة، كما أنه لم يتم رفض أي سلعة مصرية خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو السوق المحلي".

وأضاف أن رجال الحجر الزراعي وحتى خلال الأزمة قاموا بفحص جميع واردات مصر من السلع الاستراتيجية في بلد المنشأ للتأكد من جودتها، ثم قاموا بفحصها مرة أخرى في الموانئ المصرية وقبل دخولها البلاد حتى نطمئن تماما على سلامة غذاء المواطنين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن الحجر الزراعي المصري يضع مواصفات فنية صارمة على واردات البلاد من السلع الغذائية ولا يتهاون في تطبيقها ويرفض دخول أي سلعة لا تتوافر فيها هذه المواصفات بصرف النظر عن دولة المنشأ، وذلك حفاظا على صحة المواطن المصري.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي، خاصة في هذه الفترة التي تأثرت فيها بأزمة كورونا كثير من القطاعات الأخرى، والتي كانت تجلب لمصر العملة الصعبة.. داعيا إلى استثناء رجال الحجر الزراعي من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء دورهم الوطني في خدمة بلدهم خلال هذه المرحلة الصعبة، منوها بأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالحجر الزراعي من فيروس كورونا.

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