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تعليق أسبوع الآلام و2 مليون تبرع.. 14 قرارا للكنيسة الكاثوليكية لمواجهة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

قال الأنبا باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن السنودس الكاثوليكي (الهيئة العليا للكنيسة) قرر تعليق صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد وقصرها على كهنة الكنيسة والشمامسة على أن تبث "أونلاين".

وكشف بيان للكنيسة، اليوم الجمعة، عن تبرعها لصندوق تحيا مصر بمبلغ 2 مليون جنيه لدعم وزارة الصحة في مواجهة وباء معلنة تشجيع أبناءها للتبرع لتخطي هذه المحنة الصعبة.

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ولفت البيان إلى تأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس، الذي كان من المقرر إعداده خلال الأسبوع المقبل، وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به البطريرك مع جميع الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المتوفي فقط.

ولفت البيان إلى وقف طقس غسل الأرجل الذي يقام في خميس العهد.

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