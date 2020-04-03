شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ القاهرة تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، وذلك بمقر الوزارة، في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات التي اتخدها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتابع الوزير خلال اللقاء خطة عمل الهيئة خلال الفترة الحالية خاصة مع تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال للمواطنين في جميع المحافظات للوقاية من فيروس كورونا.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة الإجراءات التي قامت بها هيئة النقل العام فيما يخص تعقيم وتطهير الأتوبيسات يومياً قبل استخدامها من قبل المواطنين، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الجراجات والمحطات وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية كل العاملين في الهيئة من السائقين والمحصلين والفنيين والمهندسين.

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كما اطمأن شعراوى على توفير أجهزة التعقيم والرش في المحطات وجميع الجراجات للعاملين بالأمن الصناعى بالهيئة للقيام بتلك الإجراءات بصورة يومية، بالإضافة إلى توفير أجهزة كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار في إجراءات التعقيم والتطهير يومياً للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين المستخدمين لإتوبيسات النقل العام يومياً، مشددا على ضرورة وضع بعض المنشورات والبانرات التوعوية بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة بالفيروس في الأتوبيسات والمحطات.

وأشار شعراوى إلى أهمية زيادة عدد أتوبيسات هيئة النقل العام على الخطوط ذات الكثافة الركابية العالية لتقليل أعداد الركاب في الأتوبيسات ومنع التزاحم تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء، مشيراً إلى أهمية قيام الهيئة بالحد من التجمعات، وتخفيض عدد العاملين وفقاً لقرارات الحكومة في هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة إستغلال الهيئة لتلك الفترة في إجراء أعمال الصيانة لكافة الأتوبيسات خاصة مع تقليل عدد الأتوبيسات العاملة يومياً بسبب قرارات حظر التجول وتقليل ساعات العمل، والتى أصبحت تبلغ يومياً حوالى 2000 أتوبيس.

وقدم رئيس هيئة النقل العام الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على الدعم الذي يتم تقديمه لكافة العاملين في الهيئة خلال تلك الفترة الحالية.