شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة يغرد عن السيسي.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ونشر «تيدروس» تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر» وجه فيها الشكر إلى الرئيس، بعد قراره تحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج.

وقال: «نشكر الرئيس المصري على جهوده المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وضمان حصول المتضررين على دعم واسع النطاق».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قرار يقضي بتحمل صندوق «تحيا مصر» نفقات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لجميع المصريين العائدين من الخارج.