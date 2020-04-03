شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع نقل ركاب قطارى الأقصر وأسوان - للقاهرة بعد الحظر مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول ركاب قطارين سكة حديد وصلا خلال توقيت الحظر مساء أمس الخميس نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد ولوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوم التى تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.

وقالت وزارة النقل، إن القطارين وهما قطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 19.10 مساءاً وقطار 983 القادم من اسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساءا، حيث تم نقل الركاب عبر اتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وناشدت وزارة النقل الركاب بالالتزام بمواعيد الحظر وبمحطات الوصول المقررة، حيث تلتزم هيئة السكك الحديدية بتنفيذ جداول التشغيل المؤقتة والمعلنة.

وكانت هيئة السكة الحديد أجرت تعديلات فى مواعيد القطارات ابتداء من الأربعاء الماضى مع أول أيام تطبيق الحظر على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر.

وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.

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كما قررت هيئة السكة الحديد قيام آخر قطار من القاهرة إلى الصعيد الساعة 2.30 ظهرًا ينتهى بالمنيا، بحيث لا تتحرك أى قطارات على خطوط السكة الحديد فى فترة حظر التجوال.