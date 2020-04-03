شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول حالة شفاء من كورونا عبر علاج البلازما فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر صحية إيطالية، تسجيل أول حالة شفاء لمرضى كوفيد-19 عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من وباء كورونا، وهذه التجربة تمت فى مستشفى سان ماتيو التعليمى بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، بؤرة انتشار الفيروس فى إيطاليا، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن أول المتبرعين بالدم المتعافين كانا اثنين من الأطباء، زوج وزوجته، وكلاهما ضمن أوائل حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة بافيا.

وأفادت السلطات الايطالية مساء أمس الخميس أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت الى 115242، بما فيهم المنعافون والموتى، بعد تسجيل 2477 حالة ايجابية جدبدة في الـ24 ساعة الماضية، بينما وصل عدد الارواح التي حصدها الوباء الى 13915 ضحية، بعد اضافة 760 حالة وفاة جديدة.

وأشار رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي في مؤتمره الصحفي اليومي حول طوارئ كوفيد-19، الى أن عدد المتعافين بلغ 18278، بعد شفاء 1431 مريضا.

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ونوه المسؤول الايطالي بأن ارتفاع الاصابات المسجلة اليوم عن يوم الثلاثاء الماضي (2107 اصابة، بينما الاربعاء 2937 اصابة) يعود الى ارتفاع عدد مسحات الاختبار، حيث تم اجراء حوالي 40 ألف مسحة، ما يعادل 5 آلاف عملية اختبار اضافية عن اليومين الماضيين. وعليه-وفق بوريللي- فان الحالات الايجابية الجديدة المعلنة اليوم هي الاقل منذ شهر، حيث يتم اكتشاف حالة ايجابية واحد من 8.5 اختبار للفيروس.

وكان وزير الصحة الإيطالى، روبيرتو سبيرانتسا، أكد أن تحسن البيانات الخاصة بشأن انتشار وباء كورونا، ولكنه نوه خلال إحاطة أمام مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، بأنه "سيكون من الخطأ الوقوع في فخ التفاؤل السهل وارتكاب أخطاء في التوقيتات وتقديم بعض الخطوات، التى من شأنها أن تخاطر بإضاعة كل الجهود المبذولة لاحتواء الوباء.