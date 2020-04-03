شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تمد صرف سلع نقاط الخبز لنهاية الشهر منعا للزحام والوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تقريراً منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة من كافة مديريات التموين بمحافظات الجمهورية عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

كما انتظمت كافة محال البقالة التموينية، وفروع مشروع جمعيتي فى العمل منذ صباح اليوم لإستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر ابريل والتي تمتد حتى نهاية الشهر، كما قررت وزارة التموين مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضاً منعاً للتكدس او الزحام أمام المنافذ وللوقاية من انتشار فيروس كورونا ،وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره حيث كان يتم صرف سع نقاط الخبز من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر فى حين يتم صرف المقررات التموينية طوال ايّام الشهر .

وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام كافة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.

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وأكد المصيلحي أن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.