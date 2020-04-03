شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا لـ15 طفلا مصابا بكورونا في مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت بيانات وزارة الصحة المعلنة أمس الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر وصل إلى 779 حالة، وأن ن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصاباً، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى أول أمس.

فيما كشفت البيانات نسب الأطفال وكبارالسن والنساء والرجال من بين المصابين والوفيات، وهو ما يرصده الفيديو التالى.