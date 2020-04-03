شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنفى انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد الشحن وقت الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء بشأن انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال، مُؤكدةً أنه لا صحة لانقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن فى أوقات حظر التجوال.

وشددت الكهرباء على استمرار العدادات مسبوقة الدفع بالعمل دون انقطاع حال نفاد قيمة الشحن أثناء العطلات الرسمية، وأيضاً فى الأوقات من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة صباحًا من أى يوم، وهى بذلك تشمل ساعات الحظر، وذلك منعاً لانقطاع التيار الكهربائى فى هذه الأوقات.

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وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه تم توفير العديد من منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع فى كافة المحافظات، حيث يتم شحن كارت هذه العدادات عن طريق مراكز الدفع الإلكترونى دون الحاجة للذهاب إلى أفرع شركة الكهرباء، كما تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بتجربة تطبيق يسمح بشحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق الهاتف المحمول.