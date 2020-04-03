شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم تنفيذا لقرار حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت البلاد، اليوم الجمعة، إغلاقاً كلياً للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت، لتقديم الأدوية والأغذية للمواطنين على مدار الـ 24 ساعة، فيما يبدأ حظر التجوال للمواطنين في السابعة مساء اليوم وينتهي في السادسة من صباح غداً السبت.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي ، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

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