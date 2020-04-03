التموين: مخزون القمح يكفى 4 أشهر ولا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز بالمخزون الاستراتيجى للدقيق فى مصر، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجى لأى سلعة من السلع الغذائية، سواء الدقيق أو غيرها، موضحةً أن المخزون الاستراتيجى من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق آمن تماماً ويكفى حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفى سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجى من السلع يتجاوز الـ 3 أشهر، فيما يتجاوز المخزون الاستراتيجى فى بعض‪ السلع الأساسية 6 أشهر، ويتم ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى بشكل منتظم، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، كما يتم شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة من خلال بيعها فى المرحلة القادمة.

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كما نفت الوزارة وجود ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية نتيجة لوجود عجز فى المعروض، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم، سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هى دون أى زيادة، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لأكثر من عام، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم، لضمان عدم استغلال التجار.