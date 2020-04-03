"قتلوه ودفونه مكانه".. كشف لغز اختفاء عامل والعثور على جثته بوادي الريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح قطاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالفيوم، في كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالفيوم وضبط مرتكبى الواقعة.

وتلقى مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بغياب (عامل- مقيم بدائرة المركز)، وكشفت تحريات البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية" ومحبوس على ذمة إحدى القضايا) وأن المذكور كان برفقته (عاطل "له معلومات جنائية" مُقيم بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بسابقة قيامه بالاشتراك مع المتهم الأول باستدراج المجني عليه بدراجة نارية لمنطقة وادي الريان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بزعم إنهاء خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول، وحال تواجدهم بمكان الواقعة قام المتهم الأول بالتعد على المجني عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، وقام بدفنه بذات المكان وهدد المتهم الثاني بالقتل في حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وقام ببيعها لأحد الأشخاص وتم ضبطه وأرشد عن الدراجة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النياب التحقيق.