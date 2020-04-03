ضبط 150 طن مبيدات فطرية ومطهرات مغشوشة بالجيزة والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات شن حملات عدة مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة في مجال حماية مستلزمات الانتاج الزراعي والمواد الغذائية والصحة العامة عن ضبط "مصنع بدون ترخيص" بالجيزة، بداخله 9 أطنان منتج نهائي "مبيد فطري للنباتات" مُقلد ومغشوش وبدون تسجيلات بوزارة الزراعة مُعد للتداول بالمخالفة للقانون.
كما تم ضبط مصنعين بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية، بداخلهما (138 طن منظفات ومطهرات منزلية – 9 طن و 400 كيلو جرام "مواد غذائية") مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وغير مدون عليها ثمة بيانات معبأة ومعدة للتداول بالمخالفة للقانون.
وضُبط في مجال حماية البيئة 3 مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 53 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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