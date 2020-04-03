التنمية المحلية: زيادة أتوبيسات النقل العام على الخطوط لمنع التزاحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام.

وتابع شعراوي، خطة عمل الهيئة خلال الفترة الحالية خاصة مع تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال للمواطنين فى جميع المحافظات للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي قامت بها هيئة النقل العام فيما يخص تعقيم وتطهير الأتوبيسات يومياً قبل استخدامها من قبل المواطنين، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الجراجات والمحطات وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية كل العاملين في الهيئة من السائقين والمحصلين والفنيين والمهندسين.

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ولفت البيان إلى توفير أجهزة التعقيم والرش فى المحطات وجميع الجراجات للعاملين بالأمن الصناعى بالهيئة للقيام بتلك الإجراءات بصورة يومية، بالإضافة إلى توفير أجهزة كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الاستمرار في إجراءات التعقيم والتطهير يومياً للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين المستخدمين لإتوبيسات النقل العام يومياً.

وشدد على ضرورة وضع بعض المنشورات والبانرات التوعوية بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة بالفيروس في الأتوبيسات والمحطات.

وأشار شعراوى إلى أهمية زيادة عدد أتوبيسات هيئة النقل العام على الخطوط ذات الكثافة الركابية العالية لتقليل أعداد الركاب فى الأتوبيسات ومنع التزاحم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مشيراً إلى أهمية قيام الهيئة بالحد من التجمعات، وتخفيض عدد العاملين وفقاً لقرارات الحكومة في هذا الشأن .