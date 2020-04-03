شكرا لقرائتكم خبر عن فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صباح اليوم الجمعة، الطائرة التى تقل المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث سيتم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يوما.
وأكدت مصادر من داخل مطار مرسي علم لـ"الخليج 365"،أ ن الرحلة تقل 275 راكب بينهم 18 طفلا عائدين من أمريكا، وجاري عملية فحصهم صحيا قبل نقلهم علي فندق المقرر إقامتهم فيه كحجر صحي.
وكشف المصدر أن هناك رحلة أخري ستصل صباح الأحد المقبل لمطار مرسي علم تقل أيضا مجموع من المصريين العالقين بأمريكا لإقامتهم في أحد فنادق مرسي عام كحجر صحي لمدة 14 يوم للتأكد من خليهم من فيروس كورونا المستجد، كذلك ستكون هناك رحلة ثالثة أيضا قادمة من امريكا قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وكانت أكدت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا .
وأشارت المصادر أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر الجمعة ، والإشراف علي إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمنى إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما.
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