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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. اعرف فيروس كورونا مستخبي لك فين وإزاى تحمى نفسك منه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير ويصيب عدد كبير من الاشخاص ، فقد تكون مصاب بالعدوى ولا تظهر عليك الاعراض إلا بعد أسبوعين لذلك يجب أن نعرف الأماكن التى يختبئ فيها فيروس كورونا وانت فى المنزل أوالعمل لنحمى أنفسنا وأطفالنا من الإصابة به، وفى التقريرالتالى يقدم اليوم السابع أبرز الأماكن التى ينتشرفيها فيروس كورونا وفقا لما ذكره موقع
theconversation
وفيما يلى أبرز الاماكن التى يختبأ فيها الفيروس ..
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