شكرا لقرائتكم خبر عن من 3 ابتدائى لـ 3 إعدادى.. إزاى تعد مشروع بحث × 10 معلومات.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروع البحثى الذى سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن إعداد البحث. طريقة عمل مشروع بحث فى 10 معلومات للطلاب من 3 ابتدائى إلى 3 إعدادى 1. كل طالب ينفذ مشروع بحثى واحد متعدد التخصصات 2. ينفذه بمفرده أو مع 5 طلاب بحد أقصى 3. فترة إعداد البحث من 9 أبريل حتى 15 مايو 4. عناصر المشروع البحثى "العنوان – المقدمة – الموضوع - النتائج أو الملاحظات – المراجع - أسماء الطلاب" Advertisements 5. يكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع 6. الفيديو توضيحى لعمل الأبحاث سينشر على موقع الوزارة 5 أبريل والجداول 9 إبريل 7. يسمح بكتابة البحث على ورق وتسليمه إلى المدرسة 8. يسمح الاعتماد على الكتاب المدرسى أو أى كتاب فى حالة عدم توفر الانترنت 9. معلم الفصل دوره استرشادى ومساعد للطلبة 10. الوزارة ستتولى مراجعة المشروعات بتقييمات (مقبول – غير مقبول)

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