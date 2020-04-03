شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومى المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالى 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً فى مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالى 466 مليار جنيه، منها 739 مليون جنيه لتنفيذ 22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربي.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المنفذة فى قطاع الإنتاج الحربى فى ضوء التقرير الحكومى المقدم إلى مجلس النواب :

1- 62 عدد الشاحنات الثقيلة التى تم صنعها .

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2- 11 عدد طلمبات الرى التى تم صنعها.

3- 200 ألف عدد العدادات الذكية التى تم صعنها.

4- تصنيع عدد من البوابات الأمنية

ويأتى التقرير الحكومى كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التى أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إليكترونية فى مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً على التميز الحكومى والمؤسسي