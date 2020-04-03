شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من قراء الخليج 365 يتوقعون لجوء الحكومة لإجراءات مشددة بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 91% من قراء الخليج 365 لجوء الحكومة لإجراءات المرحلة الثالثة من التعامل مع فيروس كورونا، بعد استمرار المواطنين في التزاحم لأسباب مختلفة بشكل يومى، ما يهدد بتفشى الفيروس.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إننا نبدأ اليوم الأسبوع الثاني من تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والحكومة فيما يخص الحد من حركة المواطنين، وكافة الإجراءات الأخرى في سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس "كورونا"، للتأكيد على مجموعة من النقاط المهمة وإطلاع المواطنين عليها.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "اليوم وبعد مرور أسبوع على بدء تطبيق هذه القرارات يجب علينا جميعا الالتزام بها وخاصة أن الأسبوع المقبل مهم للغاية، وأهاب بالمواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بتنفيذ هذه القرارات التي اتخذتها الدولة لأن ذلك من شأنه التأثير بصورة كبيرة والسيطرة على أعداد الإصابة بهذا الفيروس، وندعو الله ألا تزيد الحالات المصابة بصورة أكبر، حتى لا نرى أي سيناريو موجود بعدد من دول العالم التي تكون أعداد الإصابة بالآلاف، وبضع مئات من الوفيات".



