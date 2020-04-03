شكرا لقرائتكم خبر عن «نحمي اللي بيحمونا».. تجمع احتياجات المستشفيات بالتعاون مع «مصر الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تضافر الجهود للتصدى لفيروس «كورونا» المستجد، قامت شركة «ماونتن فيو»، المتخصصة في مجال التطوير العقارى، بإطلاق حملة «نحمى اللى بيحمونا»، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف جمع احتياجات للمستشفيات تذهب جميعها لصالح دعم الأطباء والتمريض. وناشدت الحملة المؤسسات والشركات، وحتى الأفراد على مستوى الجمهورية، للمساهمة في إمداد المنظومة الصحية بجميع المستلزمات الصحية.

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واستغلت شركة «ماونتن فيو»، الفرصة لتشجيع كل أفراد ساكنى مشروعاتها المختلفة وموظفيها على التبرع. وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»: «ندرك التحدى الذي تفرضه علينا الفترة الراهنة، التي تتطلب التكاتف والتعاون بين جميع المؤسسات، والشركات والأفراد مع الحكومة التي تحقق لنا هدف دعم الأطباء والتمريض، الذي يعد ضرورة قصوى.

ودعا سليمان، المطورين العقاريين وشركات القطاع الخاص للنهوض والمشاركة في هذه المبادرة.

و قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن يهدف إلى دعم المنظومة الطبية بمستشفيات العزل.