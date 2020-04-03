شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غرف عناية و٣٠ جهاز تنفس صناعي من «أهل مصر» لـ «العزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار دعم الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، جهزت مؤسسة أهل مصر للتنمية ٥ غرف للعناية المركزة بشكل متكامل و٣٠ جهازًا للتنفس الصناعى فى العديد من مستشفيات الحميات والعزل والحجر الصحى بالقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا.

كما وفرت أكثر من ٥٠٠ ألف من المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية المختلفة مثل أغطية الجسم والملابس الوقائية والكمامات الواقية للوجه لحماية الطاقم الطبى بأكمله من الأطباء والممرضين والعاملين من العدوى.

فبالرغم من تخصص مؤسسة أهل مصر للتنمية فى علاج حالات الحروق، إلا أنها وجهت كافة إمكانياتها لدعم وتقدير المنظمة الطبية والتى تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار الفيروس.