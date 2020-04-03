شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي بمدارس السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سلمت مديرية التربية والتعليم بالسويس شرائح وخطوط التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس المحافظة. وتم تسليم الأجهزة بمدرستي السويس الثانوية العسكرية بنين ومدرسة السويس للغات الرسمية بمنطقة بورتوفيق بحي السويس. وأكد نائب المحافظ على مديرعام التربية والتعليم تيسير الإجراءات وتوفير مقاعد لأولياء الأمور والطلبة والالتزام بعدم الازدحام ومنع التجمعات للطلاب وتوفير جو ملائم حفاظا على صحة الطلاب.

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