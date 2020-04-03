شكرا لقرائتكم خبر عن لمن قضى فترة الحجر.. «فودة» يسمح للعاملين بالسياحة بالعودة لمحافظاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء السماح بسفر العاملين بالقطاع السياحي بشرم الشيخ والمدن السياحية، وذلك بالتنسيق بين محافظة جنوب سيناء والجهات الأمنية ومديرية الصحة، وغرفة المنشات الفندقية بالمحافظة. وتوجه كل العاملين بالسياحة إلى أماكن إقامتهم بمحافظاتهم لكل من أمضى فترة الحجر الصحى ( 14 يوما)، علما بأنه سيتم تنظيم العودة اعتبارا من يوم السبت 4/4/2020. وتقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بخالص الشكر لجميع العاملين بقطاع السياحة نظرا لتفهمهم للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المحافظة خلال الفترة المنقضية والتى تعكس وعى الأفراد العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة.

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