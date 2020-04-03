شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يقيل مدير جمعية دفن الموتى لرفضه نقل متوفى بالكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الجمعة، إنه أصدر قرارا بإقالة رئيس جمعية دفن الموتى وإحالة أعضاء الجمعية للتحقيق، بسبب رفض الجمعية نقل متوفى بسبب فيروس كورونا من مستشفي المبرة المواجه لمقر الجمعية إلى مقابر بورسعيد مع اتباع اجراءات الوقاية.
وأوضح المحافظ أن أهل المتوفى تواصلوا مع الجمعية والتي تلقت بدورها تعليمات من مديرة التضامن الاجتماعي ببورسعيد بنقل جثة المتوفى الموضوعه في الكيس العازل بعد تزويد سائق سيارة دفن الموتي بملابس الوقاية وتعقيم السيارة لكن الجمعية لم تستجب.
واضاف المحافظ أن أهل المتوفى اضطروا لنقله في سيارة ربع نقل في مشهد غير مقبول.
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