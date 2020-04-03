شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضي» يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية «العيساوية شرق» بدائرة مركز أخميم في شرق المحافظة.

وقال نائب محافظ سوهاج، أن جولته بالقرية شملت تفقد مشروع رصف طريق بطول 2 كيلو متر، يبدأ من مزرعة إنتاج البيض بالقرية إلى طريق البحر الأحمر باعتماد مالي يبلغ 2 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 50%، وتفقد تغيير المحولات المعلقة بالأكشاك ذات سعات مختلفة من 200 كيلو فولت إلى 300 كيلو فولت بالمشتملات، وتوفير أدوات ومهمات كهربائية، ولمبات موفرة للطاقة، وكشافات ليد بشوارع القرية، وبلغت نسبة التنفيذ به 30%.

وأكد القاضى، على ضرورة الإنتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية في المواعيد والجداول الزمنية المحددة، والمتابعة بشكل مستمر للقطاعات الموكلة بتنفيذ المشروعات للإنتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة في أقرب وقت ممكن وفقا للمواعيد المحددة، موجها بضرورة إعداد تقرير دوري أسبوعي بالمستجدات داخل المبادرة، ومقترحات تيسير العمل، وما تم إنجازه، وذلك لعرضها على اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منوها إلى إهتمام القيادة السياسية ومتابعة المبادرة من الرئاسة بشكل مباشر.