اليوم.. حوار نادر لتوفيق الحكيم علي ماسبيرو زمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
تعرض قناة ماسبيرو زمان في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة لقاء نادر اجراه الإعلامي مفيد فوزي مع الأديب الكبير توفيق الحكيم وحوار حول مؤلفاته واهم المحطات في حياته.
تعاد الحلقة في الثانية ظهر السبت وفي الساعة السادسة مساء الأحد المقبل.
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