شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الدواء»: مخزون الأدوية الحيوية يكفي ٦ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير صادرة عن هيئة الدواء المصرية عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الأدوية الحيوية والمنقذة للحياة لأكثر من 6 شهور بالتزامن مع أزمة كورونا. وقال التقرير إن مجموعة أكديما الدوائية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أمنت الاحتياجات الدوائية المتعلقة بالأدوية الحيوية مثل الأنسولين والسوماتروبين الخاص بتعويض هرمون النمو عند الأطفال ويتم صرفه بالتأمين الصحى، بالإضافة إلى الإيبوتين الخاص بالغسيل الكلوى، وذلك لمدة 6 شهور. وأوضح التقرير أنه تم توفير كافة الأدوية المتعلقة برفع المناعة لتوفيرها إلى أصحاب المناعة الضعيفة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن الدولة تسعى إلى توفير كافة الاحتياجات الدوائية. وأشارت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما الدوائية بوزارة الصحة، إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة الدواء ووزارة الصحة، لتوفير كافة الاحتياجات الدوائية للبلاد بشكل مستدام، تم تأمين الاحتياجات المتعلقة بالأنسولين والبنسلين والضغط والقلب وكافة الأمراض المزمنة. وقال الدكتور محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة سيديكو الوطنية، إنه تم تأمين المخزون الاستراتيجى للمواد الخام منعا لتوقف الإنتاج، بهدف توفير الأدوية الحيوية للمرضى في ظل أزمة وباء كورونا العالمية، مؤكدا أنه تم توفير عدة مستحضرات طبية تساهم في زيادة مناعة الجسم والبعض الآخر الذي يجدد النشاط العضوى والعقلى ويزيد من مقاومة الجسم لعوامل الإجهاد بفضل التأثير المتوازن والمتكامل لما يحتويه من العناصر الفعالة من الفيتامينات والمعادن مع الجينسينج المقوى. كما تم توفير فيتامين سى مقوى المناعة ضد نزلات البرد والأمراض المُعدية.